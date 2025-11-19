Noel Törnqvist prisas – är årets målvakt: ”Ärofyllt”

SOLNA. Noel Törnqvists succé fortsätter.

Mjällby-keepern prisas som årets målvakt i allsvenskan.

– Det är jättestort, mäktigt och ärofyllt, säger Törnqvist till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter superåret 2025, som resulterade i Mjällbys spektakulära allsvenska guld, utsågs Noel Törnqvist, 23, till årets målvakt på galan Allsvenskans Stora Pris under onsdagskvällen.

Succémålvakten var starkt bidragande till Mjällbys SM-guld och stängde säsongen på blott 18 (!) insläppta mål. Törnqvists prestationer i allsvenskan har även resulterat i en plats i det svenska landslaget.

Även IFK Göteborgs Elis Bishesari och Hammarbys Warner Hahn var nominerade till priset.

– Det är jättestort, mäktigt och ärofyllt, säger guldmålvakten till FotbollDirekt.

Härnäst väntar en flytt till Como för Törnqvist, som även är en del av det svenska landslaget.

– Jag har fått nypa mig i armen några gånger faktiskt. Nu får man ta någon vecka där man tänker igenom vad man har uppnått. Det är känslosamt att prata om då det är så många drömmar och mål man har klarat av. Man har kanske inte vågat tro på det fullt ut då man inte har velat mötas av en besvikelse på något sätt. Nu när man har lyckats med det är man enormt tacksam.