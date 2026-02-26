Planstormande supportern döms efter skandalscenerna

En planstormare attackerade Sebastian Starke Hedlund ifjol.

Nu står det klart att personen döms för försök till misshandel.

Foto: Bildbyrån

Det var under mötet mellan IFK Göteborg och Östers IF i allsvenskan den 16 maj ifjol som en supporter tog sig in och försökte slå Sebastian Starke Hedlund i Östers IF.

Supporterna har sedan dess stått åtalad för flera punkter och denna torsdag står det klart att han döms i Göteborgs tingsrätt på samtliga fem punkter, däribland försök till misshandel.

Den dömde, som var 17 år gammal när detta inträffade, har dömts till ungdomsvård och ungdomstjänst i 70 timmar. Han kommer även att behöva följa socialnämndens ungdomskontrakt.

– Det är en välmotiverad dom och min klient har bett om ursäkt till alla inblandade. Nu vill han lägga den här historien bakom sig, säger advokaten Adam Röning till Göteborgs-Posten.

IFK Göteborg höjde nyligen skadeståndskravet från 25 000 kronor till 267 000 kronor, det anspråket ogillades dock.