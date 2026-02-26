Planstormande supportern döms efter skandalscenerna
En planstormare attackerade Sebastian Starke Hedlund ifjol.
Nu står det klart att personen döms för försök till misshandel.
Det var under mötet mellan IFK Göteborg och Östers IF i allsvenskan den 16 maj ifjol som en supporter tog sig in och försökte slå Sebastian Starke Hedlund i Östers IF.
Supporterna har sedan dess stått åtalad för flera punkter och denna torsdag står det klart att han döms i Göteborgs tingsrätt på samtliga fem punkter, däribland försök till misshandel.
Den dömde, som var 17 år gammal när detta inträffade, har dömts till ungdomsvård och ungdomstjänst i 70 timmar. Han kommer även att behöva följa socialnämndens ungdomskontrakt.
– Det är en välmotiverad dom och min klient har bett om ursäkt till alla inblandade. Nu vill han lägga den här historien bakom sig, säger advokaten Adam Röning till Göteborgs-Posten.
IFK Göteborg höjde nyligen skadeståndskravet från 25 000 kronor till 267 000 kronor, det anspråket ogillades dock.
