Gårdagens skandalscener på Gamla Ullevi har fått en dom.

Under fredagskvällen står det klart att planstormaren tilldelas tre års tillträdesförbud.

Det slår åklagaren, Mats Ihlbom, fast för Fotbollskanalen.



Gårdagens match mellan IFK Göteborg och Öster på Gamla Ullevi slutade med vinst för gästerna. Detta efter ett långt avbrott då en person från läktarsektionen stormat planen och försökt att slå Öster-spelaren Sebastian Starke Hedlund.



Planstormaren omhändertogs senare av ordningsmakten och matchen återupptogs. Därefter uppgav Polisen att gärningsmannen släpptes under natten.



Under fredagen har rapporteringen om gårdagens händelser varit mycket omfattande. När klockan närmat sig 16.00 gick även SvFF ut med ett uttalande om händelserna i Göteborg.



”Svenska Fotbollförbundet fördömer starkt det allvarliga övertramp som skedde under matchen mellan IFK Göteborg och Östers IF i går kväll, då en person tog sig in på planen och attackerade en spelare”, skrev förbundet i sin kommuniké.



Senare under fredagskvällen står det klart att gärningsmannen straffas – med tre års tillträdesförbud.



– Jag driver förundersökningen mot den personen och har beslutat att han ska få tillträdesförbud. Det är inte han delgiven än. Så ser det ut., säger åklagaren Mats Ihlbom till Fotbollskanalen.



Förutom tillträdesförbudet är personen misstänkt för flera brott. Bland annat för misshandel, försök till misshandel, våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman.



Hur planstormaren kommer att ställa sig till misstankarna står ännu inte klart.



– Vi har valt att inte höra honom just nu och det finns anledning till det. Vi har sett till att han får försvarare och sedan tar vi det i lugn och ro. Det här är misstankar som egentligen inte är delgivna, men nu har det sipprat ut.