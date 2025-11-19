Priske årets anfallare – Gais-stjärnan nobbas: ”Väldigt viktig”

SOLNA. August Priske är årets forward i allsvenskan 2025.

Dif-strikern prisades på Allsvenskans Stora Pris.

– Det var viktigt, det var väldigt viktig, säger Priske till FotbollDirekt.

Djurgårdens succédansk August Priske och Gais-förvärvet Ibrahim Diabate fick dela på skytteligan med sina 18 mål vardera. Men när pris för allsvenskans bästa anfallare skulle delas ut under onsdagskvällen var det Dif-strikern som bedömdes vara bäst.

Priske vann pris för årets forward på den traditionsenliga galan Allsvenskans Stora Pris. I kategorin var även Mjällbys Abdoulie Manneh nominerad.

Om det faktum att Priske snuvade Diabate på priset som årets anfallare säger Priske:

– Ja, det priset vann jag i alla fall – men han hade en riktigt bra säsong också och är en bra spelare.

– Det var viktigt, det var väldigt viktig. Jag hade skrikit mycket på bollen i den matchen, förklarar han på frågan om målet som tog honom upp i delad skytteligaseger.