JUST NU: Så startar AIK och Djurgården

Tvillingderby på Nationalarenan.

AIK tar emot Djurgårdens IF.

Så ställer rivalerna upp.

Under söndagen tar AIK emot Djurgårdens IF i ett tvillingderby på Strawberry Arena i Solna. ”Gnaget” kommer senast från ett kryss mot IF Elfsborg och står på åtta poäng inför matchen. Gästande Djurgården slog IFK Göteborg med hela 6–0 och har hittills tagit tio poäng.

Inför derbyt stod det klart att AIK-kuggen Sotirios Papagiannopoulos saknas på grund av skada. Samtidigt petades forwarden Erik Flataker av tränaren José Riveiro, som väljer att starta med Kevin Filling på topp. Spanjoren ersätter även Amel Mujanic och Abdihakim Ali med Dino Besirovic och Axel Kouame. Även Charlie Pavey bänkas och in går Mads Thychosen.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara väljer att ställa upp med samma elva som mot IFK Göteborg.

Matchen startar 14.00.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt, Thychosen, Cissé, Csongvai, Wilson – Hove, Kouame, Besirovic – Yohanna, Filling, Celina

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Marques, Larsson – Finndell, Siltanen – Åslund, Hegland, Okkels – Lien