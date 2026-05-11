JUST NU: Sirius spräcker nollan

Sirius tar emot Örgryte i allsvenskans sjunde omgång.

Då tog hemmalaget ledningen i första halvlek.

Då blev Sirius-tränaren Andreas Engelmark tvingad att göra en förändring i elvan efter att Henrik Rönnlöf Castegren är avstängd två matcher. In kommer istället Viktor Ekström.

Örgryte får klara sig utan skaddade Noah Christofferson och gör tre ändringar i elvan. Sebastian Lagerlund, Charlie Vindehall och William Svensson ersätter Michael Parker, Anton Andreasson och William Hofvander.

Hemmalaget kunde snabbt koppla grepp om matchbilden. Melker Heier fick till matchens första avslut på mål men Örgryte-keepern Hampus Gustafsson räddade avslutet.

Det tog 38 minuter av kämpande innan Isak Bjerkebo kunde ge Sirius ledningen.

Startelvor:

Sirius: Celic – Ekström, Soumah, Anker, Krusnell – Svensson, Heier, Lindberg – Jönsson, Ure, Bjerkebo

Örgryte: Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Lagerlund – Paulson, Laturnus, Parker-Price, Vindehall, Svensson – Tibbling Ugwo, Sana