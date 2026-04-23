Stjärnans comeback i Djurgården dröjer

STOCKHOLM. Han har inte varit med i inledningen av allsvenskan.

Nu ser Mikael Andersons comeback ut att dröja.

– Jag hoppas han spelar igen innan uppehållet, säger Djurgårdens tränare Jani Honkvaara tre dagar innan derbyt mot Hammarby.

Efter två raka segrar i årets allsvenska har Djurgården tappat mark.

Förlust i fredags hemma mot Malmö FF och så ny nollpoängare i går mot Elfsborg på bortaplan.

Det är med andra ord ett Djurgården som jagar revansch på söndag – och det inför ett utsålt 3Arena när Hammarby står som motståndare.

Som Adam Ståhl tidigare i veckan var inne på kan han göra comeback mot Bajen, detta efter att lagkaptenen sedan cuppremiären mot Falkenberg i februari varit borta på grund av ett virus.

– Det kanske kan bli ett inhopp, bekräftar tränaren Jani Honkavaara efter torsdagens träning på Kaknäs och syftar på söndagens derbymatch.

– Det är en möjlighet och det är viktigt att vi får tillbaka spelare. Väldigt kul att se spelare tillbaka och att det går åt rätt håll.

Anderson borta – Stensson likaså: ”Inte här i dag”

Men en comeback som däremot ser ut att dröja är Mikael Andersons – Djurgårdens nummer 10 som skadade sig under senaste landslagsuppehållet och som inte gjort en minut i årets allsvenska så här långt.

Något spel mot Hammarby blir det definitivt inte – och Honkavaara menar att det kommer dröja ytterligare innan isländska landslagsmannen är tillbaka.

– Det är svårt att säga, men före uppehållet (där Djurgårdens sista match innan VM är 31 maj mot Mjällby)… jag hoppas han spelar innan uppehållet.

En annan spelare som ser ut att missa derbyt på söndag är Daniel Stensson som saknades mot Elfsborg i går på grund av sjukdom.

– Han är troligtvist borta i derbyt. Han är inte här i dag, konstaterar Honkavaara.