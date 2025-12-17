Samuel Dahl ryktas till Manchester United.

En affär från Benfica hade i sådana fall gett ytterligare kassaklirr till Djurgården.

– Han har gjort det väldigt bra i Benfica och det öppnar upp för ännu större möjligheter, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var förra sommaren som Samuel Dahl såldes till Roma från Djurgården för omkring 50 miljoner kronor.

Succén uteblev i Serie A, men väl i Benfica som köpte loss honom i somras efter en lyckad utlåning under våren har Dahl cementerat en startplats till vänster i backlinjen.

Han nätade i höstens Champions League och i dagarna kom uppgifter om att Manchester United fått upp ögonen för 22-åringen.

Skulle engelsmännen lösa Dahl kommer de behöva punga upp rejält då vänstebacken skrev på ett långt kontrakt i somras. Det skulle i sin tur innebär ett nytt kassaklirr för Djurgården, det bekräftar sportchef Bosse Andersson för FotbollDirekt.