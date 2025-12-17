Kan ge nytt miljonregn till Djurgården
Samuel Dahl ryktas till Manchester United.
En affär från Benfica hade i sådana fall gett ytterligare kassaklirr till Djurgården.
– Han har gjort det väldigt bra i Benfica och det öppnar upp för ännu större möjligheter, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.
Det var förra sommaren som Samuel Dahl såldes till Roma från Djurgården för omkring 50 miljoner kronor.
Succén uteblev i Serie A, men väl i Benfica som köpte loss honom i somras efter en lyckad utlåning under våren har Dahl cementerat en startplats till vänster i backlinjen.
Han nätade i höstens Champions League och i dagarna kom uppgifter om att Manchester United fått upp ögonen för 22-åringen.
Skulle engelsmännen lösa Dahl kommer de behöva punga upp rejält då vänstebacken skrev på ett långt kontrakt i somras. Det skulle i sin tur innebär ett nytt kassaklirr för Djurgården, det bekräftar sportchef Bosse Andersson för FotbollDirekt.
