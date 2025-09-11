IFK Värnamo ligger sist i allsvenskan och löper stor risk för att åka ur.

Då är det sannolikt att Ajdin Zeljkovic kommer att lämna klubben.

– Det är klart att man har tänkt lite, jag har tre månader kvar på mitt avtal, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Ajdin Zeljkovic är en av många spelare som sitter på utgående kontrakt i sina allsvenska klubbar.

Den 27-årige yttern har hållit till i Smålandsklubben sedan sommaren 2022 och har alltså bara ett par månader kvar på sitt kontrakt.

När FotbollDirekt frågar om Värnamo-spelaren har hunnit tänka någonting på framtiden hymlar han inte med svaret.

– Det är klart att man har tänkt lite. Jag har som sagt tre månader kvar på mitt avtal men mitt huvudfokus ligger på nästa match och på nästa träning, för att försöka göra allt för att klara kontraktet. Det är det som är det viktigaste just nu, att försöka vinna nästa match, och matchen efter det. Vi vill försöka säkra kontraktet, och allt annat får man ta när den här säsongen är avslutad, säger han till FotbollDirekt.

”Mitt fokus är att vi ska hålla oss kvar”

Hur ser du på en potentiell fortsättning i Värnamo – om ni åker ur allsvenskan?

– Det har jag inte tänkt på allt för mycket. Men om det hade blivit så att vi hade åkt ut och det finns bättre alternativ hade jag såklart hoppat på det. Men som sagt är mitt fokus att vi ska hålla oss kvar och jag tror att vi kan lösa det. Det är där fokuset ligger, allt annat får man ta efter det.

IFK Värnamo befinner sig just nu på en jumboplats i allsvenskan, med åtta matcher kvar att spela.

På söndag ställs man mot Östers IF i ett mycket viktigt möte för de två bottenlagen. Matchen har avspark klockan 14.00, på Spiris arena.