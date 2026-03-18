Känsliga sortin: ”Varit under stort tryck”

STOCKHOLM. Kort före att allsvenskan kickar i gång står det klart att Bosse Andersson gjort sitt som sportchef i Djurgården.

Han själv medger att han varit pressad sista tiden.

– I takt med framgångar ökar förväntningarna och som alla vet har jag varit under stort tryck, säger han på dagens presskonferens.

Bosse Andersson. Foto: Alamy

Under onsdagen blev det officiellt under en presskonferens på Kaknäs.

Att Andersson skulle komma att lämna klubben i sitt hjärta har varit på gång länge. Det avslöjar han nu själv.

– I maj förra året ställde jag min plats till förfogande, men de tyckte att det var viktigt att jag skulle vara kvar. Vi ställdes inför stora utmaningar med truppen där och då. Det var mycket skador samtidigt som vi ändå skulle spela vår största match i historien med att möta Chelsea på Stamford Bridge i Conference League-semifinalen. Där fick man nypa sig i armen, säger Andersson och fortsätter:

– Som sportchef i dag är det ett krävande jobb, det är jäkligt pressande. Ett 24/7-jobb året om. I takt med framgångar ökar förväntningarna och alla vet att jag varit under stort tryck, kanske för prestationer som inte varit riktigt bra.

Andersson berättar om avgångsbanderoller i maj i fjol vilket gjorde att han kände sig manad att lämna sportchefsjobbet.

– Det satt banderoller om att jag skulle avgå på det hus som jag jobbat så hårt med. Vi hade en jävligt tuff period där och då, ändå sopade vi i Europa. Det här jobbet tar på krafterna.