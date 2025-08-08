Kaptenen om tappet av Henriksson: ”En jävligt go gubbe”

Axel Henriksson har lämnat Gais för spel i engelska Blackburn.

Det är en övergång som hans vän och tidigare lagkamrat August Wängberg unnar honom – men också anser är ett stort tapp för “Makrillarna”.

– Det är tråkigt för oss men förståeligt och kul för honom att han får chansen, säger Gais-kaptenen till FotbollDirekt.

Det var under onsdagen som det till sist stod klart att den hårdföra mittfältaren Axel Henriksson, 23, lämnar Gais för Blackburn Rovers i engelska Championship. Beskedet kom efter en tids spekulationer, och enligt uppgifter får Gais tio miljoner kronor i ren övergångssumma för affären, med ett antal bonussteg som skulle kunna göra övergången värd 20 miljoner kronor.

Oaktat summan har Gais tappat en av sina fanbärare. Trots att Henriksson bara är 23 år fyllda har han varit med klubben under resan från Ettan till allsvenskan och en sjätteplats förra året. Således är det ett stort tapp för laget, och inte minst för lagkapten August Wängberg.

– På ett personligt plan är det jättetråkigt. Det är en jävligt go gubbe som alltid är glad och sprider bra energi i laget. En fin person, förklarar Wängberg för FotbollDirekt och fortsätter:

– Det är klart att alla kan se hans kvaliteter. Sedan hade han en lite bråkig skadeperiod här innan men han sitter på en väldigt bra x-faktor och det är en otroligt bra matchvinnande spelare. Det är klart att det är ett tapp men samtidigt är det lite så när det försvinner spelare, att det kommer upp nya som kan axla rollerna. Det är jag inte orolig över för att vi kommer att hitta ett sätt att göra. Sedan kommer det nog inte att se ut så som “Henke” spelade med tanke på den fanbärare han var. Men det kommer nog komma in nya spelare som axlar de rollerna, det har vi sett innan när vi har tappat viktiga spelare.

”Alla har sett hur mycket han har krigat för det här”

August Wängberg fortsätter:

– Det var som när Julle (Julius Lindberg), Ahl-Holmström och Norén lämnade. Då kommer det nya spelare som tar över och det är väl där vi är som klubb just nu, att viktiga spelare kommer att lämna.

Det är väl så det ligger till i fotbollsvärlden och inte minst i Sverige?

– Ja, precis. Sedan är det askul för honom, det får man också säga. Det är tråkigt för oss men förståeligt och kul för honom att han får chansen. Han kom till oss i Ettan liksom och det har varit en snabb och fin karriär. Alla har sett hur mycket han har krigat för det här. På så sätt är det kul, men för oss är det ett stort tapp.

När FotbollDirekt nämner att frågan om hur mycket Wängberg unnar Henriksson flytten inte direkt behövde ställas skrattar Wängberg till, och tillägger:

– Det är roligt att han får gå till ett sådant land, England. Det tror jag passar honom som handen i handsken att spela där. Det är jävligt kul och jag önskar honom all lycka nu, avslutar Wängberg.

Med Gais spelade Axel Henriksson 80 matcher i vilka han gjorde 26 mål och sex målgivande passningar.