Kaptenen ut redan i paus på 3Arena

STOCKHOLM. Kalmar FF hämtade upp underläge 0-2 till 2-2 i första halvlek mot Djurgården.

Men redan i paus byttes kapten Melker Hallberg ut.

Som ung och lovande hade han 3Arena som hemmaplan, då som upphaussad Hammarbyspelare efter genombrottet i KFF som tog honom till Udinese innan återkomsten till svensk fotboll och Bajen.

Men sedan 2023 är Hallberg tillbaka i KFF för sin tredje vända – och i klubben som han kom till redan som ungdomsspelare är han också lagkapten.

Därför var det märkligt att han nu redan i paus byttes ut borta mot Djurgården, en match där nykomlingen hämtade upp underläge 0-2 till 2-2 i första halvlek.

Något måste därefter ha hänt med Hallberg som gjorde att han inte kunde fortsätta, för inte plockas kaptenen och trotjänaren ut i paus hel och frisk?

Utöver Hallberg byttes även Vilmer Tyrén ut. In kom Marius Söderbäck och Nassef Chourak.

