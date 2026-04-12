LIVE: Djurgårdens IF – Kalmar FF

Nykomlingarna Kalmar reser till Stockholm för allsvenskans andra omgång.

Smålänningarna ställs mot Djurgården på 3Arena.

Följ matchen här!

Foto: Bildbyrån

Djurgården kommer från en imponerande bortaseger mot Gais i den första omgången. KFF är ute efter upprättelse efter att ha förlorat mot en annan av allsvenskans nykomlingar Västerås SK på hemmagräs.

Matchen kommer att inledas med en hyllning till Difs-avgående sportchef Bosse Andersson. ”Super-Bosse” annonserade inför säsongen att han lämnar jobbet som sportchef i Djurgården, efter sammanlagt 20 år i klubben.