Foto: Bildbyrån

Kaxiga utspelet i AIK – där är han bättre än Yohanna

Casper Nordqvist
Zadok Yohanna har fått rubriker för sin spänst där han likställs med en hoppande känguru.
Men i går mot BP visade Victor Andersson att även han har bra häng i luften – till och med bättre än Yohanna, enligt Andersson själv.
– Testerna säger det, svarar han med ett leende till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

AIK fick bara med sig kryss från Grimsta i går, detta trots Victor Anderssons häftiga nickmål i den 78:e minuten som betydde 2-1-ledning.

BP kvitterade med matchens sista spark i den 95:e minuten och därmed snuvades Gnagets anfallstalang på hjälterollen.

– Inte kul, men det är sådant som händer, säger han besviket efteråt.

Häftig nick var det ja. Victor Andersson som bara hade varit på planen i fyra minuter efter sitt inhopp flög i luften på självaste Cristiano Ronaldo-manér och nicken satt stenhårt i nät.

Utåt sett förvånande att Andersson visar upp den spänsten och huvudspelet, men inte för honom själv.

– Alla i AIK vet att jag har bra spänst så det var väl bara en tidsfråga innan det skulle komma fram även i matcherna, säger Andersson till FotbollDirekt och fortsätter:
– Kul att göra mål, jag vill vara en spelare som reppar laget med poäng. Skönt att komma i gång nu med att göra mål, jag missade ju ett läge senast.

Andersson syftar på det finfina läget hemma mot HBK i premiären vid ställningen 1-1, men den missen kvittade i slutändan eftersom matchens gigant Zadok Yohanna på egen hand avgjorde med ett solomål.

Bäst i AIK: ”Jag vann testerna när jag var frisk”

Yohanna har även fått rubriker för sitt huvudspel. I ett reportage med FotbollDirekt ropade spelarens representant Anatoli Ponomarev ut Yohanna som en känguru när det kommer till spänst.

Nu var det i stället Andersson som på Grimsta visade prov på ett enormt upphopp – och när FD frågar 21-åringen vem av Yohanna och han själv som hoppar högst svarar Andersson snabbt och självsäkert.

– Det är jag. Testerna säger det. När jag var frisk vann jag spänsttesten i laget. Nu är det kanske inte topp-topp, men det kommer snart.

Som Andersson är inne på var han borta nästan ett år på grund av den skada han ådrog sig kort efter Elastico-succén i majderbyt mot Hammarby.

Inhoppet mot HBK i premiären förra helgen var anfallarens första allsvenska match på tio månader. Nu närmar han sig en startplats.

– Jag känner mig redo, sedan är det upp till coach att ta ut startelvan, avslutar han.

