Klart: AIK skriver A-lagskontrakt med Pukelis

AIK har skrivit A-lagskontrakt med ett av sina egna talanger.

Oskar Pukelis, 18, har skrivit på ett avtal som gäller till och med 2029.

– En dröm som går i uppfyllelse, säger försvararen.

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AIK har skrivit ett så kallat övergångsspelaravtal med Oskar Pukelis. Det innebär att 18-åringen har fått ett A-lagskontrakt, men han fortsätter att spela i klubbens akademilag till en början.

– Jag har varit i klubben sedan jag var nio år gammal, så det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse att skriva A-lagskontrakt med AIK, säger han på klubbens hemsida.

– Jag är otroligt tacksam över mina år i akademin och allt jag har fått lära mig där. Nu ser jag fram emot att fortsätta utvecklas, kämpa för min klubb och förhoppningsvis göra våra supportrar stolta.

Försvararen debuterade i A-laget tidigare i år, när AIK vann derbyt mot Hammarby på Nationalarenan. Han har också hoppat in mot Västerås SK.

– Han har haft en stark säsong i P19-laget och gjorde dessutom en lyckad debut i A-laget i derbyt mot Hammarby. Det ger oss en utmärkt grund att fortsätta arbeta tillsammans inför nästa säsong, säger rekryteringschefen Miika Takkula.

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