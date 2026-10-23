Klart: Gais förlänger med Collander till 2029

Gais har bestämt sig för att behålla Dennis Collander.

Klubben har utnyttjat optionen i hans kontrakt.

24-åringen förlänger tre år.

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Dennis Collander kom till Gais på ett kort kontrakt med en option att förlänga med tre år. Nu har klubben utnyttjat optionen, och hans kontrakt gäller till och med den 31 december 2029.

– Jag är glad och stolt över att fortsätta här i Gais. Sedan jag kom i somras har jag trivts väldigt bra. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas och bidra med mina kvaliteter på planen, säger Collander på klubbens hemsida.

Den tekniske direktören Magnus Sköldmark är imponerad av hur 24-åringen har tagit en plats i truppen.

– Vi har sett en stegring och utveckling i hans prestationer, både som högerback och som 8:a. Nu hoppas vi på ett snabbt tillfrisknande så att Dennis också kan visa det på plan igen.

Tidigare i oktober blev Collander påkörd av en bil under en löprunda och skadade revbenen. Prognosen var då några veckors frånvaro.



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