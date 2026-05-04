Uppgifter: Elfsborgsstjärnan nära comeback
Elfsborg ser ut att hämta hem ett bekant ansikte.
Enligt Sportbladet har klubben erbjudit ett kontrakt till Marcus Rohdén.
Marcus Rohdén lämnade IF Elfsborg sommaren 2016 för italienska Crotone. Under de senaste tio åren har svensken hunnit spela i Turkiet och på Cypern.
Nu ser den centrala mittfältaren ut att göra comeback i allsvenskan. Enligt Sportbladet har Elfsborg erbjudit Rohdén ett kontraktsförslag. Det ska även hans nuvarande klubb, AEK Larnaca, ha gjort men Boråsklubben sägs ligga steget före.
34-åringen uppges ta ett beslut inom de närmaste veckorna. Rohdén har tidigare bekräftat för FotbollDirekt att han alltid är öppen för en comeback.
– Jag stänger absolut inga dörrar, och det har jag aldrig gjort, sa han till FD i fjol.
Marcus Rohdén noteras 167 matcher i Elfsborg.
