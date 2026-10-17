Klart: Så startar AIK och IFK Göteborg

AIK gör fyra ändringar efter förlusten med 5–6 mot BP.

Hos IFK Göteborg är två spelare tillbaka i elvan.

Se startelvorna här.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

I kväll blir det rivalmöte på Strawberry Arena när AIK tar emot IFK Göteborg i Allsvenskan.

Efter förlusten med 5–6 hemma mot BP har José Riveiro gjort fyra ändringar i startelvan, och tre av dem är i backlinjen. En av dem som petas är Mads Tychosen. I veckan kallade han insatsen mot BP för ”helt oacceptabel” i en intervju med Fotbolldirekt.

IFK Göteborg har vunnit fem raka matcher och gör två ändringar. Hjörtur Hermannsson och Felix Eriksson är tillbaka efter avstängning respektive skada.

Avspark är klockan 17.30.

Lagens startelvor

AIK-Fotboll

Nordfeldt – Edh, Tomás, Olofsson, Bergquist – Hove, Ali, Ayari – Kouame, Carlstrand, Assadi.

IFK Göteborg

Andersson – Eriksson, Bager, Hermannsson, Tolf – Månsson, Kruse, Larsson – Zugelj, Simmelhack, Heintz.