Foto: Bildbyrån

FD:s avslöjande bekräftat: Blåvitt säljer till Toronto

Moa Jansson
Webbredaktör
FotbollDirekt avslöjade för flera veckor sedan att en av Blåvitts mest spännande var nära Toronto i MLS.
Nu är det klart och FD:s uppgifter därmed bekräftade.
Abundance Salaou lämnar IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån


Abundance Salaou kom till IFK Göteborg sommaren 2022 som 18-åring. För flera veckor sedan kunde FD avslöja att MLS-klubben Toronto FC visat intresse och att klubbarna uppgavs närma sig en överenskommelse.

Nu står det klart att 21-åringen lämnar klubben för spel i Toronto FC II. Under tiden i Blåvitt blev det 19 allsvenska matcher.


– Abbe har jobbat hårt varje dag och tagit kliv under sin tid hos oss. Nu får han möjligheten att testa sig själv i en ny miljö. Nu ska det bli spännande att se vilken väg han tar framåt. Vi önskar honom stort lycka till i Toronto, skriver Blåvitt i ett uttalande.


Salaou själv skickar en hälsning till supportrarna:

– Tack till alla blåvita som har varit en stor del av mitt liv i Sverige.

Toronto FC 2 är utvecklingslag till MLS-klubben Toronto FC och spelar i MLS Next Pro.

