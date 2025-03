Klubbdirektören om rekordsiffrorna: “En viktig milstolpe” 

IK Sirius har aldrig varit på en bättre plats ekonomiskt.

Det visar årsredovisningen för 2024.

– De ekonomiska förutsättningarna är väldigt goda, säger Sirius klubbdirektör Martin Malmberg till FotbollDirekt.

Under måndagen publicerade IK Sirius sin årsredovisning för år 2024. Där framgick det bland annat att Uppsalaklubben har slagit flera ekonomiska rekord.



Till att börja med nådde Sirius omsättning upp till 108,5 miljoner kronor, vilket är en ökning på ungefär 40 procent. Det är den första gången som klubben har omsatt mer än 100 miljoner kronor.



Lägg där till att Sirius egna kapital har uppgått till 51 miljoner kronor, vilket är en ökning på 17 miljoner kronor. Man gick även plus med 18,5 miljoner kronor och redovisade en vinst på 28,9 miljoner kronor för spelarförsäljningar.



Att ha uppnått över en omsättning på över 100 miljoner kronor kom inte direkt som en chock för klubbdirektör Martin Malmberg. Däremot är han glad över framstegen som klubben har gjort.



– Ja, vi har ju vetat om det ganska länge ändå utifrån vår prognos och de intäkter vi har haft under året. Men det är klart att det är en viktig milstolpe som vi är glada för att vi har tagit oss upp till, säger Malmberg till FotbollDirekt.

Vad är det som har gjort att ni har nått upp till dessa siffror?

– Vi har ökat samtliga stora intäktsben under året kan man säga. Den största ökningen ligger i transferintäkter, helt klart. Det är den största enskilda faktorn men vi har haft en fin utveckling både när det kommer till företagspartners och publikintäkter också, säger Malmberg.



Att förädla och sälja spelare är inte Sirius ensamma om att göra. Däremot har de lyckats göra detta samtidigt som de tagit steg på fotbollsplanen vilket är ett viktigt kvitto för klubben, menar Malmberg.



– Det är väldigt viktigt att få det kvittot skulle jag säga. Det har ändå gått ganska fort de senaste åren för oss med de här stegen som vi har tagit. Det är klart att det till viss del ger en arbetsro men framförallt ger det stora möjligheter framåt i att vi känner att vi är på rätt väg och att vi ska fortsätta och utveckla vår verksamhet.

Vad är det ni vill utveckla?

– Jag skulle säga att vi får möjlighet att stärka alla delar. Allt från kontoret och den verksamheten till evenemangen, akademin och ungdomsverksamheten, damverksamheten men även kopplat till spelartrupp och stab kring vårt herrlag.



Förra året slutade IK Sirius på en niondeplats i allsvenskan. Med en ekonomi som aldrig har varit bättre för klubben hoppas nu Martin Malmberg på att Andreas Engelmark och hans trupp kan göra bättre resultat på planen.



– Ekonomiskt är det såklart väldigt positivt och det ger ju oss bättre förutsättningar att göra resultat och prestera när det kommer till det fotbollsmässiga. Vi skall verkligen göra allt vi kan för att fortsätta utveckla spelare och vinna fler fotbollsmatcher. Även om vi nyss åkte ur cupen i gruppspelet anser vi att klubben sammantaget på en bra plats. Nu får vi ladda om inför allsvenskan och det är hela tiden en balansgång mellan det kortsiktiga och det långsiktiga. De ekonomiska förutsättningarna är väldigt goda och det tror vi kommer vara viktigt för att vi ska fortsätta att ta kliv på planen, avslutar Martin Malmberg.