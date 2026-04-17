KOMBOELVAN: ”Jämnt skägg – namnen som sticker ut”

Gigantmöte under fredagskvällen mellan Djurgården och Malmö FF.

När FD tar ut en gemensam elva lagen emellan är det jämnt skägg.

Håll till godo!

Foto: Bildbyrån

Jacob Rinne, Djurgårdens IF

Övertygade rejält i premiären borta mot Gais när han fick efterlängtat förtroende och fick i matchen därpå hemma mot KFF äran att bära kaptensbindeln. Har sedan hemkomsten från Saudiarabian efterfrågat kontinuitet och nu har utdelningen också kommit från den moderna målvakten som sitter inne på ett spel med fötterna som nog är bäst i allsvenskan. Reflexerna är också en usp. Robin Olsen som varit lite av en besvikelse sedan flytten hem från Aston Villa får helt enkelt ursäkta här, trots de häftiga meriterna med alla år i landslaget.

Jens Stryger Larsen, Malmö FF

I hård konkurrens med Djurgårdens Piotr Johansson tar dansken platsen till höger. Inte haft den bästa försäsongen som kantats av skadebesvär men glänste senast mot Gais där det blev assist i den förlösande 3-1-viktorian. Har man varit lagkamrat med Nahuel Molina och Rodrigo de Paul i Udinese som kort senare vann VM-guld för Argentina rankas man alltid högt i min bok.

Pontus Jansson, Malmö FF

Stundtals kritiserad mot slutet i MFF, men precis som i fallet ovan visade ”Ponne” klass senast mot Gais där han också öppnade målskyttet med sitt 1-0-mål. Jansson behöver vara Pontus Jansson-bra om Miguel Ángel Ramirez lag ska bli att räkna med i guldracet – och matchen senast bådade gott för det.

Mikael Marqués, Djurgårdens IF

Skrällen förstås med tanke på att Jani Honkavaara prioriterat Miro Tenho och Jacob Une mot slutet. Faktum är att Marqués sedan han startade cuppremiären mot Falkenberg suttit bänk fram till allsvenska hemmapremiären senast då han fick vikariera som högerback när Piotr Johansson insjuknat. Men i min mening är Marqués Djurgårdens bästa mittback och då ska han in här. Kanske allsvenskans snabbaste mittback och stark som en oxe i duellspelet. Får Marqués spela kontinuerligt kan han bli nästa stora backförsäljning i allsvenskan. Han har ju själv varit inne på att hans egenskaper kan räcka hela vägen in i Graham Potters svenska landslag.

Gabriel Busanello, Malmö FF

Brassen är inne på fjärde året i MFF nu och håller fortsatt hög klass, inte minst offensivt. Finfin vänsterfot och axlar gamle guldhjälten tillika landsmannen Ricardinhos mantel bra på vänsterbacken.

Taha Ali, Malmö FF

Förvånansvärt nog kvar i allsvenskan sett till spetsegenskaperna som fått Graham Potter att ta ut dribblern i landslaget. Stundtals ostoppbar och trivs särskilt att spela hemma i Stockholm, det minns vi från allsvenska debutåret 2022 då han med dubbla mål för HIF satte käppar i hjulet för Djurgården på 3Arena.

Matias Siltanen, Djurgårdens IF

Med Albin Ekdal och Rasmus Schüller borta har Siltanens ansvar och betydelse på mittfältet växt ännu mer. Till skillnad från Keita Kosugi och August Priske blev finländaren kvar i januarifönstret trots bud på stora pengar. Det vittnar om hur hårt Dif håller i sin mittfältsjuvel.

Otto Rosengren, Malmö FF

Lockat till sig intresse från självaste FC Porto. ”Lill-bagarn” är numera en nyckelspelare i MFF och blir oerhört viktig med sin bolltrygghet i detta lag så länge han blir kvar. I den här elvan är det Rosengren och inte Anders Christiansen som tar plats.

Bo Hegland, Djurgårdens IF

Tagit över Tokmac Nguens fria roll som släpande anfallare alternativt fri själ ute på kanten. Ligger bakom mycket i Djurgårdens sista tredjedel med både mål och assist. Bosse Andersson hade rätt när han menade att Nguens ersättare redan fanns i truppen.

Erik Botheim, Malmö FF

Efter långa skadefrånvaron är Botheims betydelse för MFF extrem, inte minst efter Isaac Kiese Thelins exit i somras. Norrmannens näsa för mål är guld värd för de himmelsblå. Dessutom en vinnerskalle av rang.

Kristian Lien, Djurgårdens IF

Mycket norskt nu med Hegland, Botheim och Lien – men Lien har onekligen visat att han kan fylla ut fjolårets allsvenska skyttekung August Priskes skor på ett bra sätt. Dubbla mål i hemmapremiären senast och är som en buffel på planen såsom han springer och stångas.