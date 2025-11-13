TV: Marqués uppmaning till Potter efter topp 3-utspelet

STOCKHOLM. Mikael Marqués stack ut hakan och rankade sig som topp 3 bästa mittbackar i fjol.

I år har säsongen spolieras på grund av skada och i stället siktar Djurgårdens malmöit på att ta en landslagsplats under 2026.

– Han (Graham Potter) kommer säkert se styrkor i mig som kan användas i landslaget, säger Marqués till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Kometen Mikael Marqués blev inte bara en sportslig succé under sin debutsäsong i allsvenskan i fjol utan också seriens citatmaskin.

När han plockade ner AIK-stjärnan Ioannis Pittas i premiären sa Marqués: ”Jag är stark en mot en så min grabb som jag ställs emot kommer inte ha någon chans”, sa Marqués till FotbollDirekt.

Knappa halvåret senare skadade sig Marqués så pass allvarligt att säsongen var över, men det hindrade inte malmöiten med rötter från Ecuador och Angola från att sticka ut hakan rejält.

”Helt ärligt kan jag spela på Europanivå, jag är topp 3 mittbackar i Sverige”, konstaterade han i december – detta då han fortsatt tillhörde Västerås SK som precis åkt ur allsvenskan.

Kort senare bytte han VSK mot Djurgården, men skadefrånvaron var fortsatt påtaglig och Marqués tvingades till operation.

Det gjorde att han först i sista hemmamatchen för säsongen fanns med i truppen hemma mot IFK Göteborg. Det blev inget inhopp då och trots att 24-åringen var optimistisk kring spel i avslutningen borta mot Öster förra helgen fanns han inte med i truppen.

”Jag är nog fortfarande topp 3”

I stället är det nästa år som Marqués ska gasa rejält – och det ska räcka hela vägen till Graham Potters landslag. Det är åtminstone det som är planen.

– Jag är nog fortfarande topp 3, säger Marqués leendes och fortsätter:

– Han (Graham Potter) kommer säkert se styrkor i mig som kan användas i landslaget.

Vad är det för egenskaper?

– Det vet nog allihopa kanske, säger han och ler på nytt.

– Fysiken, snabbheten, man mot man… jag är en rätt så komplett spelare.

På tal om fysiken, när Ioannis Pittas i premiären förra året sprang in i dig såg det nästan ut som han sprang in i en bergvägg?

– Han hade ingen chans. Jag är bestämd, när jag kör på planen ska ingen förbi. Det är så jag alltid tänker och jag kommer tänka så framöver också.

Zlatan Ibrahimovic och Markus Rosenberg har anammat den malmötiska kaxigheten, men du slår nästan de båda där?

– Haha nej inte riktigt. Men självförtroende måste man ha, det måste man, säger Marqués och fortsätter:

– Jag vet vad jag har för kvaliteter, vad jag kan bidra med. Sedan har jag människor runtomkring mig som säger saker, det ger en bekräftelse på det.