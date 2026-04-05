Kunde ha lämnat AIK: ”Klart man började tänka”

SOLNA. Han är viktigare än någonsin i AIK.

Men Sotirios Papagiannopoulos medger att det inte var spik att han skulle bli kvar efter fjolårssäsongen eftersom ett nytt kontrakt bara dröjde och dröjde.

– Klart man började tänka vad som händer om man inte fortsätter i AIK, men till slut kom vi överens och båda parterna är jätteglada över det, säger mittbacksstjärnan till FotbollDirekt.

”Ge honom vad han vill ha, ge honom vad han vill ha. Det är grekiska guden, kom igen nu”.

Anton Salétros var tydlig när han mitt i en FD-intervju med Sotirios Papagiannopoulos stal showen genom att i videon skicka ett tydligt budskap till AIK-ledningen: Det utgående kontraktet med ”Sotte” måste förlängas.

Med tanke på hur pass viktig mittbacken är för Gnaget var det förvånande att kontraktet dröjde och dröjde – och för FotbollDirekt medger nu 35-åringen att han själv funderade kring sin egen fotbollsframtid i fjol.

– Klart man började tänka vad som händer om man inte fortsätter i AIK, men till slut kom vi överens och båda parterna är jätteglada över det, säger Papagiannopoulos som 8 november förlängde över 2027 års säsong.

Och erkänn att du blev smickrad av Salétros ”grekiska guden”?

– Det stämmer ju, han har ju inte fel, säger mittbacken och ler.



AIK kliver nu in i en ny allsvensk säsong med hemmapremiär mot Halmstads BK under söndagen. När FD nyligen frågade Nahir Besara vilket av Stockholmslagen som han ser som främsta utmanare i toppen sa kaptenen Djurgården och inte AIK. Det rycker Papagiannopoulos på axlarna åt.

– Om de vill fortsätta komma tvåa och tre får de jättegärna fortsätta med det. Vi fokuserar på oss själva. Vi vet att vi har mycket nytt och det är en nystart nu, men vi har fått in en jätteduktig tränare i José Riveiro som har massa nya idéer. Det blir kul att sätta i gång nu och se vart vi ligger.