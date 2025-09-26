TV: Skrattar till efter Salétros uppmaning till sportchefen

STOCKHOLM. Efter senaste hemmamatchen hoppades Sotirios Papagiannopoulos att ett nytt kontrakt skulle ligga redo på träningsanläggningen Karlberg dagen därpå.

Men så har det hittills inte blivit.

I en tv-intervju smyger Anton Salétros förbi AIK:s mittbacksstjärna och skickar i farten en uppmaning till klubben att förlänga med Papagiannopoulos.

– Jag uppskattar det, säger ”Sotte” och skrattar efter Salétros ord.

Han kom till ett krisande AIK sommaren 2020 när klubben levde farligt kring allsvensk överlevnad.

Frälsaren från FC Köpenhamn har trots många fina säsonger och internationellt intresse på sig blivit kvar i Gnaget sedan dess.

Nu är frågan vad som händer med Sotirios Papagiannopoulos efter säsongen när kontraktet löper ut? Han själv sa efter förrförra omgången, efter 2-1-segern hemma mot BP, att han hoppades att nytt avtal skulle ligga redo på Karlberg morgonen därpå.

Men snart har två veckor gått och på träningsanläggningen i huvudstaden ligger det fortsatt inget färdigt kontraktsförslag.

– Nej inte ännu, så det finns inget mer att kommentera utöver det.

För snart ett år sedan fick trotjänaren och AIK-ikonen Alexander Milosevic motvilligt lämna sin älskade klubb – som inte ville förlänga med guldhjälten från 2018.

I en lång tv-intervju med FotbollDirekt i vintras berättade Milosevic om besvikelsen, detta då han själv hade velat bestämma när slutet i AIK skulle komma.

Frågan är nu om Papagiannopoulos är rädd att drabba samma öde till mötes som sin forne lagkamrat och vän – och snuvas ett kontrakt?

– Nej, men då får vi väl hitta något på annat håll, säger Papagiannopoulos kort.

Salétros stjäl showen mitt i tv-intervjun

När FD påbörjar nästa fråga, om mittbacken tycker det är märkligt att det dröjer med kontraktet, kommer Salétros förbi och i farten skickar en uppmaning till AIK:

– Ge honom vad han vill ha, ge honom vad han vill ha. Det är grekiska guden, kom igen nu, säger Salétros varpå Papagiannopoulos skrattar.

– Jag uppskattar det, säger mittbacken om sin lagkaptens ord.

Din vän Nahir Besara är ju i samma sits i Hammarby, där han också väntar på nytt kontrakt. Vad tror du att det beror på att det dröjer för er båda? Är klubbarna så säkra på att ni ändå kommer vilja stanna att de kan vara kalla och avvakta?

– Ingen aning faktiskt. Jag vet inte hur de sköter sitt arbete i Hammarby, men vi får se vad som händer framöver.

Papagiannopoulos har förutom sina år i FC Köpenhamn även testat på spel i grekiska storklubben PAOK, landet där han har rötterna ifrån. Trots att Papagiannopoulos fyllt 35 hymlar han inte med att ett nytt utlandsäventyr lockar.

– Klart jag har utlandet i bakhuvudet, men det viktigaste i mitt huvud är att avsluta på bästa sätt med de sex matcherna som är kvar här, sedan får vi se vad som händer.

Men har du tankar på att spela någon annanstans än i AIK?

– Tankar kommer alltid att finnas, sedan får vi väl se.