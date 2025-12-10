Lämnade BP för svenska mästarna: ”Enormt spännande”

Efter ett år som huvudtränare i Brommapojkarna har Fredrik Landén tackat för sig.

Nu väntar en ny vardag nere på Listerlandet där han har tagit sig an jobbet som assisterande tränare för Mjällby AIF.

– Efter många samtal med Karl Marius Aksum kändes det väldigt spännande, säger han till FotbollDirekt.

Det var under gårdagen som det stod klart att Fredrik Landén lämnar IF Brommapojkarna efter ett år som huvudtränare tillsammans med Ulf Kristiansson. Detta för att kort senare presenteras som ny assisterande tränare i de regerande svenska mästarna – Mjällby AIF.

När FotbollDirekt når den Göteborgsbördige Landén befinner han sig på Uefa pro license-utbildning tillsammans med tränare som Martin Falk, Johan Lindholm och Andreas Granqvist. Då menar han att det har hänt mycket under de senaste dagarna, bland annat att han valde att lämna BP efter bara ett år, vilket han förklarar med följande ord:

– När vi avslutade allsvenskan, slutade bland annat Philip Berglund (sportchef) tidigt och sedan var det en period som var lite oviss. Därefter dök några olika möjligheter upp men framförallt Mjällby som jag tyckte presenterade någonting som lät väldigt spännande. De var väldigt professionella och noggranna i sin process. Efter många samtal med Karl Marius (Aksum) kändes det väldigt spännande, säger Fredrik Landén till FotbollDirekt.

När i tiden hörde Mjällby av sig och vad lockade med att arbeta där?

– Det var en två veckor efter avslutad säsong. De har byggt upp något väldigt starkt där under ett par år. Sedan är det klart att det är smickrande när de svenska mästarna hör av sig. Framförallt handlar det om hur de vill bygga sitt team och organisation men även de framtidsutsikter och möjligheter som finns där, som är enorma. När man väl träffar Mjällby och får en förståelse för hur de arbetar förstår man varför de är där de är.

I och med flytten ner till Listerlandet står det även klart att Landén går från att ha delat huvudansvar med Kristiansson i BP till att bli assisterande tränare igen, vilket han bland annat var i IFK Norrköping. Själva titeln menar dock den nya Maif-tränaren inte betyder särskilt mycket i hans utveckling som tränare.

– En sak som är väldigt viktig för mig i det stora hela är att hela tiden bli bättre. Det känner jag verkligen att jag har möjlighet att bli i Mjällby och framförallt med Karl. Sedan känner jag att Mjällby, som går in som regerande mästare och ska spela i Europa, är enormt spännande att få vara en del av. Det är redan en bra miljö, sedan kan man alltid ta steg på alla plan och det vill klubben. De är väldigt framåtsträvande.

Hyllar nya tränarkollegan: “Oerhört hög nivå”

Hur kompetent skulle du säga att Karl Marius Aksum är när det kommer till fotboll?

– Jag skulle säga att han är oerhört kompetent. Den nivån av att kunna bryta ner detaljer och koppla det till elva mot elva-spelet är på en oerhört hög nivå.

Efter avslutad utbildning i Uefa pro väntar lite semester för Landén innan han officiellt kliver på sin nya tjänst. Jobbet menar han dock redan har påbörjats och kommer att fortgå under hela december.

– Officiellt börjar jag i januari men det är klart att det redan har börjat till viss mån. Det blir många samtal och mycket prat nu när det är klart. Då ökar takten med det och det blir att man planerar, diskuterar och sätter sig in i saker. Man har redan fått reda på väldigt mycket men det finns fortfarande saker man inte riktigt har koll på heller, och det blir till att börja med det nu.

I år slutade ni två poäng från kval med BP, nu ska du träna de regerande svenska mästarna och kvala till Champions League. Hur taggad är du på det som komma skall?

– Oerhört taggad. Jag ser väldigt mycket fram emot att kunna börja jobba med de i staben och spelarna. Man har bara hört väldigt mycket bra saker och jag ser fram emot att kunna vara en del av det, avslutar Fredrik Landén.