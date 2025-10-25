Prenumerera

LIVE: Djurgårdens IF – IFK Värnamo

Casper Nordqvist
Djurgårdens IF tar emot IFK Värnamo denna lördag.
FotbollDirekt är på plats och liverapporterar matchen.
Följ liverapporteringen nedan.

Den 28:e omgången av allsvenskan inleds med att Djurgårdens IF tar emot IFK Värnamo.
Hemmalaget kommer till matchen med en förlust mot Gais i bagaget, samtidigt som läget är ännu tyngre i Smålandsklubben, detta sedan det förra veckan står klart att laget åker ur allsvenskan.

FotbollDirekt är på plats på 3 arena och liverapporterar dagens match.

Djurgårdens IF
Casper Nordqvist
October 25, 2025 at 01:01 PM

Vi är i gång i Stockholm! 

Rasmus Hjortling Olofsson
October 25, 2025 at 12:25 PM

Dagens startelvor!

Djurgården: Manojlovic – Ståhl – Tenho – Danielson – Kosugi – Siltanen – Schüller – Anderson – Fallenius – Priske – Nguen.

Värnamo: Keto – Rapp – Mohammed – Grozdanic – Björnström – Shamoun – Antonse – Thern – Meriluoto – Antonsson – Zeljkovic.

