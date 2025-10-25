LIVE: Djurgårdens IF – IFK Värnamo
Djurgårdens IF tar emot IFK Värnamo denna lördag.
FotbollDirekt är på plats och liverapporterar matchen.
Följ liverapporteringen nedan.
Den 28:e omgången av allsvenskan inleds med att Djurgårdens IF tar emot IFK Värnamo.
Hemmalaget kommer till matchen med en förlust mot Gais i bagaget, samtidigt som läget är ännu tyngre i Smålandsklubben, detta sedan det förra veckan står klart att laget åker ur allsvenskan.
FotbollDirekt är på plats på 3 arena och liverapporterar dagens match.
Vi är i gång i Stockholm!
Dagens startelvor!
Djurgården: Manojlovic – Ståhl – Tenho – Danielson – Kosugi – Siltanen – Schüller – Anderson – Fallenius – Priske – Nguen.
Värnamo: Keto – Rapp – Mohammed – Grozdanic – Björnström – Shamoun – Antonse – Thern – Meriluoto – Antonsson – Zeljkovic.
