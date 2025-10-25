LIVE: Djurgårdens IF – IFK Värnamo

Djurgårdens IF tar emot IFK Värnamo denna lördag.

Den 28:e omgången av allsvenskan inleds med att Djurgårdens IF tar emot IFK Värnamo.

Hemmalaget kommer till matchen med en förlust mot Gais i bagaget, samtidigt som läget är ännu tyngre i Smålandsklubben, detta sedan det förra veckan står klart att laget åker ur allsvenskan.

FotbollDirekt är på plats på 3 arena och liverapporterar dagens match.