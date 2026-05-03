Lukas Bergquist missar matchen mot Elfsborg – är skadad

I dag ställs AIK mot Elfsborg på bortaplan.

Då kommer de svartgula inte att ha tillgång till vänsterbacken Lukas Bergquist.

Detta då han dras med en skada.

Efter förlusten borta mot Degerfors välkomnade AIK Malmö FF till Strawberry arena under måndagen.

Där slutade matchen med en 1-0-seger för de Himmelsblå vilket innebär att ”Gnaget” nu har förlorat två raka matcher i allsvenskan.

I dag vill José Riveiros vända den negativa trenden genom att besegra Elfsborg på bortaplan. Till den matchen får man dock klara sig utan flera spelare.

En av dessa är vänsterbacken Lukas Bergquist som värvades till klubben under vinterns transferfönster. Enligt klubben själv är han inte uttagen till dagens match då han dras med en skada.

Det är den första allsvenska matchen som 25-åringen inte återfinns i AIK:s matchtrupp.

Utöver Bergquist finns följande spelare med på ”Gnagets” skadelista: Dino Beširović, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Adrian Helm, Fredrik Nissen och Andreas Redkin.

AIK:s matchtrupp mot Elfsborg:

Sotirios Papagiannopoulos

Amel Mujanic

Johan Hove

Erik Flataker

Bersant Celina

Victor Andersson

Charlie Pavey

Kristoffer Nordfeldt

Sixten Gustafsson

Mads Thychosen

Abdihakim Ali

Stanley Wilson

Ibrahim Cissé

Kevin Filling

Kalle Joelsson

Áron Csongvai

Zadok Yohanna

Taha Ayari

Yannick Geiger

Axel Kouame