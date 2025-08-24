”Märks att han vill ta plats – viktigt för Djurgården”

Tobias Gulliksen är på väg bort från Djurgården.

FotbollDirekt avslöjade i förra veckan att ett nytt utländskt bud var på gång.

I dag petas han igen – men nye Mikael Anderson har startat bra i dagens derby mot BP.

– Han utstrålar precis den nya energi som Djurgården behöver inför hösten, säger FD:s Casper Nordqvist.

Djurgården är mållösa efter 20 minuter mot Brommapojkarna och för andra matchen i rad är det ett Dif utan Tobias Gulliksen.

Och i det väntar ett ännu större ansvar på nye Mikael Anderson.

Islänningen har också börjat piggt och det märks att han vill ta plats, visar tydligt med gester vad han vill, och rör sig över lika stora ytor som Gulliksen.

– Han utstrålar precis den nya energi som Djurgården behöver inför hösten, säger FD:s Casper Nordqvist

Viktigt för Djurgården att Anderson fortsätter att växa, liksom det är uppenbart vilken ny energi som Tokmac Nguen ser ut att ha fått av en ny lekkamrat.

Matchen pågår