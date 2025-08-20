AVSLÖJAR: Planerar nytt bud på Dif-stjärnan 

Flera allsvenska stjärnor uppges vara på väg att få bud under sista dagarna av pågående fönster.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu ännu ett på gång till Djurgården för Tobias Gulliksen.

Flera större allsvenska namn uppges som ytterst aktuella för utländska klubbar – som Hammarbys Jusef Erabi, Malmös Nils Zetterström – och Filip Benkovic i AIK.

Nu hårdnar bilden kring ännu en spelare med Djurgårdens norske stjärna Tobias Gulliksen. Det har varit några veckors tystnad om Dif:s kanske viktigaste spelare och utländska klubbar.



Men efter bänkningen senast mot Mjällby så kommer nu nya uppgifter.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Djurgården har nobbat flera bud på omkring 50 miljoner kronor – och istället kontrat med 60 miljoner.



Enligt nya uppgifter till FD har nu en ny klubb klivit in i bilden och framfört konkret intresse till Djurgården och informerat om att ett bud inom kort planeras.

Vilken klubb eller ekonomisk volym det handlar om framgår ännu inte – men det uppges inte handla om någon av tidigare nämnda Nice, Salzburg eller Stuttgart.

Slutar det med summor som motsvarar tidigare krav så blir han Djurgårdens näst dyraste spelare genom tiderna och allsvensk topp-10.

Tobias Gulliksen köptes i början av förra året loss från Norge för 20 miljoner och blev då det dyraste köp som stockholmarna gjort.

Totalt den här säsongen står norrmannen noterad för två mål och sju assist på 18 framträdanden i allsvenskan.