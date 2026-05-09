Matchhjälten hyllas stort efter VSK-segern: ”Ruskig kvalitet”

Gais har bytt ut en illavarslande inledning mot fyra raka utan förlust.

I dag blev Frosti Thorkelsson stor hjälte mot Västerås – och hyllas nu av Fredrik Holmberg.

– Han är väldigt bra i spelet med och utan boll och har en bra motor, säger Gais-tränaren till GP.

Under lördagen välkomnade nykomlingen Västerås det grönsvarta göteborgslaget i en match som ingår i den sjunde allsvenska omgången.

Där skulle den första halvleken sluta utan mål för något av lagen innan islänningen Frosti Thorkelsson, 20, hittade rätt efter en knapp timmes spel.

Det skulle också visa sig bli matchens enda mål vilket innebär att ”Makrillarna” nu står noterade för åtta poäng på sju matcher.

– Jag är imponerad av grabbarna. Det är väldigt starkt gjort. Det är inte så lätt att komma till Västerås och spela mot dem. Att sen göra det på det sättet, med den självklarheten. Det krävs mycket mod och vinnarskalle, säger Gais-tränaren Fredrik Holmberg till GP.

Kring matchens stora hjälte har ”Fidde” följande att säga:

– Underbart! Han har verkligen tagit tillvara på möjligheterna på ett bra sätt. Han är väldigt bra i spelet med och utan boll och har en bra motor. Sen är han dessutom smart och skicklig. Han visar ruskig kvalitet i avgörande lägen.

Robert Frosti Thorkelsson har nu gjort två mål för Gais sedan han anslöt inför fjolårssäsongen.

