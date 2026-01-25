MFF-stjärnan dyrare än hela (!) Öis-truppen

Malmö FF-stjärnan Hugo Bolin värderas högst i hela allsvenskan.

22-åringen är dyrare än hela Örgrytes trupp – tillsammans.

Det visar färska siffror från sajten Transfermarkt.

Foto: Bildbyrån

Fotbollssajten Transfermarkt.com är bland världens största och mest etablerade databas för marknadsvärden för spelare, det vill säga hur mycket pengar en spelare värderas till enligt transfermarknaden.

I allsvenskan är det Malmö FF som toppar listan över högst värderade spelare, med hela fyra platser på topp tio-listan. Fjolårstabelltvåan Hammarby har tre representanter på topplistan medan den regerande mästaren Mjällby AIF enbart har en plats i toppen.

Den dyraste spelaren är, enligt Transfermarkt, MFF-kuggen Hugo Bolin, med ett marknadsvärde på drygt 63 miljoner kronor. Ned till Hammarbys Markus Karlsson på andraplatsen skiljer det nästan hela 16 miljoner kronor, medan MFF:s Lasse Berg Johnsen skuggar Karlssons 47,5 miljoner kronor med sina 42,2 miljoner.

Tio dyraste spelarna i allsvenskan

Spelare Klubb Marknadsvärde 1 Hugo Bolin Malmö FF 63,4 mnkr 2 Markus Karlsson Hammarby IF 47,5 mnkr 3 Lasse Berg Johnsen Malmö FF 42,2 mnkr 4 Matias Siltanen Djurgårdens IF 37,0 mnkr 5 Erik Botheim Malmö FF 37,0 mnkr 6 Busanello Malmö FF 37,0 mnkr 7 Leo Walta IK Sirius 37,0 mnkr 8 Montader Madjed Hammarby IF 31,7 mnkr 9 Victor Eriksson Hammarby IF 31,7 mnkr 10 Elliot Stroud Mjällby AIF 31,7 mnkr Källa: Transfermarkt.com.

”Vet inte om han lämnar”

Efter ett jättegenombrott 2024, där han ersatte Sebastian Nanasi som lämnade under sommaren och stod för 10 mål och två assist från i slutet av maj, hade Bolin en betydligt tyngre säsong i fjol.

22-åringen startade i stort sett alla matcher för MFF i allsvenskan men precis som för laget i stort gick säsongen 2025 trögt och Bolin landade till slut på totalt fem mål och fem assist på sina 28 framträdanden när MFF slutade på en sjätteplats i allsvenskan. I Europa League-spelet är Hugo Bolin fortsatt mållös efter sex matcher.

Foto: Bildbyrån

Trots den tröga säsongen i fjol har det rapporterats finnas stort utländskt intresse för Malmö FF-guldklimpen Hugo Bolin. Yttern är inne på sitt sista kontraktsår och har kopplats ihop med en flytt bort från MFF och redan i somras rapporterades en flytt vara nära.

– Jag vet inte om han (Bolin) lämnar, men han ska inleda (försäsongen) med A-laget den 7 januari. Det är en spelare men enorm potential och han utvecklas fortfarande, sa den nya Malmö FF-tränaren Miguel Ángel Ramírez till Mundo Deportivo i början av januari.

Bolin dyrare än hela Örgryte

Med ett marknadsvärde på drygt 63 miljoner kronor är Hugo Bolin allsvenskans högst värderade spelare, men MFF-yttern är inte bara dyraste spelare i serien. Enligt Transfermarkt är Bolin även dyrare än hela (!) nykomlingen Örgrytes trupp.

Örgrytes totala truppvärde landar på drygt 53 miljoner kronor (53,3), alltså strax över 10 miljoner kronor lägre än Bolin. Öis dyraste spelare, Noah Christoffersson, värderas till 8,4 miljoner enligt Transfermarkt.