MFF:s akademi fortsatt bäst: ”Det är nirvana på något sätt”

AKADEMIRANKING. Malmö FF:s akademi rankas högst i år igen i akademicertifieringen.

Ensamma med sju stjärnor, men Skåneklubben känner sig inte fulländade för det.

En förbättringspunkt har redan identifierats och börjat jobbas med.

– Det kommer att göra vår akademi ännu bättre och tillika våra spelare ännu bättre, säger Per Ågren, sportchef MFF ungdom, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Svensk elitfotboll släppte i fredags sin akademicertifiering för 2025 och återigen så toppar Malmö FF listan.

Skåneklubben är fortsatt ensamma med sju stjärnor, men man har inte slagit sig till ro bara för att man är bäst. Malmö har likt tidigare år också ökat vad gäller totalpoäng.

– När man tittar in i det lite så ser vi vad förändringar än och de är inte jättestor, men vi har tagit oss framåt i område två som är personal och i området för samarbeten. Det är de två som vi gör mest plus i. Sen har vi gått tillbaka lite på faciliteter vilket är för att vi har haft en plan som har legat nere hela året. De skulle lägga hybrid där, men de som hade ansvar för det klåpade sig och den ligger fortfarande nere. Så vi har haft lite trångt vad gäller faciliteter så vi backar lite där, säger Per Ågren till FotbollDirekt.

– Men totalen är fortsatt upp, jag tror det är drygt 50 poäng fler än ifjol och ju närmare maxpoängen man kommer desto tuffare är det att ta poängen, så jag är jätteglad över att vi fortsätter att öka våra poäng. Att vi fortsätter att bli bättre med andra ord, vilket är viktigt och då fortsätter att vara den främsta akademin i Sverige, vilket är viktigt, kanske inte främst mot våra konkurrenter i Sverige, men vi ser ju väldigt mycket här mot Köpenhamnssidan där vi har konkurrens och då är det viktigt att vi bedriver en verksamhet och har en miljö att erbjuda här, där det tränings- och matchmässigt, med personal, som är av högsta klass. Det är egentligen det som är det viktiga. Sen kan man bryta ned det och titta på detaljer ”vad gör vi bättre” och ”vad kan vi förbättra”. Men det är det kvittot som vi då får med de här sju stjärnorna, de poängen och att vi ökar, att vi då gör rätt saker, det är det som gör mig glad och stolt.

Ågren fortsätter:

– Jag har skrivit det till våra tränare här att vi ska vara glada över den position som vi har och över det jobb som vi gör varje dag. De gör också någonting som är svårt att mäta, nämligen deras engagemang och deras slit i vardagen. Det går inte att mäta i en certifiering mer än deras utbildningsnivå och lite så, men det de gör och de engagemang de lägger är också en stor del av detta i att vi är den främsta.