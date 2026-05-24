Malmö FF utbuat – Magnusson med drömmål

Malmö FF tog emot Västerås SK i allsvenskan.

Malmö FF behövde ta poäng efter att ha förlorat i tre raka matcher. Under söndagen tog MFF emot Västerås SK på Eleda stadion.

Hemmalaget fick en drömstart efter att Adrian Skogmar satte 1–0 i den 15:e minuten. VSK svarade med tio minuter kvar av halvleken. Kvittering genom Jens Magnusson och strax innan paus satte Herman Magnusson en ruskig volley. Efter att en boll nickats bort från MFF:s straffområde drog VSK-kaptenen till på ett tillslag och den seglade in i bortre krysset.

I den andra halvleken gjorde Malmös tränare Miguel Angel Ramirez flera byten och med kvarten kvar att spela hittade Jens Stryger fram till Erik Botheim som satte 2–2.

Precis när tilläggstiden började ticka återtog VSK ledningen genom anfallsstjärnan Mikkel Ladefoged efter ett pricksäkert inlägg av Simon Gefvert.

Matchen slutade 3–2 till VSK och MFF åkte på sin fjärde raka förlust– vilket hemmapubliken visade med att börja gå hem innan slutsignal och visselorkaner.