Mjällby snuvas på Bragdguldet

Sportchef Hasse Larsson ville att Mjällby skulle vinna Bragdguldet.

Nu står det klart att Maif snuvas.

Foto: Bildbyrån

Det var efter guldmatchen borta mot IFK Göteborg i slutet av oktober som den mångåriga Mjällby-sportchefen Hasse Larsson satte press på juryn. 63-åringen menade på att Mjällby skulle ha Bragdguldet, priset för ”årets främsta svenska idrottsbragd”, efter SM-guldet 2025.

– Hoppas att spelarna får bragdmedaljen för det de har gjort är helt otroligt, sa han under guldnatten.

Men något Bragdguld blir det inte för succé-laget.

Under tisdagen delades priset ut till beachvolleyduon David Åhman och Jonatan Hellvig, som vann VM-guld i november.

”För VM-guld efter drömfinal, banbrytande briljans och historisk bragd.”, löd motiveringen.