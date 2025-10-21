GÖTEBORG. Sedan 1979 har Hasse Larsson, 63, varit en del av Mjällby.

Nu är sportchefen svensk mästare.

– Hoppas att spelarna får bragdmedaljen för det de har gjort är helt otroligt, säger han i natt.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är allsvenska mästare 2025 och den mångårige sportchefen och trotjänaren Hans ”Hasse” Larsson fick fira hela natten lång.

Maif-bossen, som har tillhört klubben i 46 år, sedan 1979, hyllas stort av mittbackskuggen Tom Pettersson strax efter guldmatchen mot IFK Göteborg.

– Han är Mjällby AIF. Det finns ingen människa i världen som jag unnar det här SM-guldet mer än Hasse Larsson, sa försvararen.

Sent under natten till tisdag mötte sportchefen upp den samlade pressen på Gamla ullevi i Göteborg.

– Det är nog ingen som har trott på det, det tror jag inte. Möjligen Tom Pettersson, men ingen annan, säger Hasse Larsson i natt.

Tom Pettersson. Foto: Bildbyrån

Hur viktig har Tom Pettersson varit i det?

– Han har brutit vissa barriärer. Vi alla har trott att vi skulle kunna vinna något, men det var mer cupen vi trodde att vi skulle kunna vinna. Serien är otroligt svår att vinna. Då måste man vara bra över 30 omgångar. Men vad har vi spelat nu? 28? 27 omgångar, och vi har förlorat en match. Det är helt otroligt.

”Drömt sedan jag var en liten kille”

Larsson berättar att SM-guldet fortfarande inte riktigt sjunkit in, och att det kommer ta tid innan han kan ta in det historiska på riktigt.

– Det kommer nog ta några dagar tror jag. Men, nej, det är grymt, säger han och får frågan om det blir staty i Mjällby nu:

– Nej, det kommer jag inte bli. Men spelarna kommer att bli det, hoppas jag. Och att spelarna får bragdmedaljen för det de har gjort är helt otroligt.

Hasse Larsson. Foto: Bildbyrån

– Jag har drömt sedan jag var en liten kille egentligen och tog på mig Mjällby-tröjan. Det är helt fantastiskt, fortsätter Hasse Larsson.

Guldet är Mjällbys första och enda någonsin.