Mjällbykritiken: ”Vi missade totalt, tar på mig det”

STOCKHOLM. Regerande mästarna Mjällby åker hem till Listerlandet med svansen mellan benen, detta efter 0-3 i baken borta mot Hammarby.

– Vi missade totalt i vår matchplan. Jag tar på mig det. Klart det är tråkigt, säger tränaren Karl Marius Aksum.

Mjällby slog allsvenskt poängrekord i fjol när man vann serien i överlägsen stil.

Men nu fick regerande mästarna en käftsmäll inför drygt 30 000 åskådare i Stockholm när Hammarby körde över Maif med 3-0 efter ett hattrick från Paulos Abraham.

Efteråt är tränaren Karl Marius Aksum självkritisk.

– Jag tar på mig det här. Vi missade totalt i vår matchplan, säger han på presskonferensen efteråt.

Norrmannen som tagit över huvudansvaret efter Anders Torstensson hyllar samtidigt Hammarby.

– De gör en riktigt bra första halvlek, de positionerar sig riktigt bra och vinner både andra- och tredjebollar. De ger oss problem som vi inte haft under lång tid, säger han ärligt.

”Lätt att kollapsa, men vår andra halvlek är riktigt bra”

Aksum menar att Mjällby inte kan spela som de gjorde i dag om de ska kunna ta poäng mot en guldkonkurrent som Hammarby.

– Möta Hammarby på konstgräs, då måste vi vara på max… men vi missade totalt i matchplanen, klart det är tråkigt, säger 36-åringen och fortsätter:

– Inför andra halvlek gjorde vi några ändringar och det är lätt att kollapsa i en sådan här match i andra halvlek, men vi spelar som vi önskar efter paus och jag tycker vår andra halvlek är riktigt bra. Vi var ”back to basic”. Grattis till Kalle Karlsson och Hammarby för en bra matchplan, nu ser jag fram emot returen.

Fotnot: Hammarby och Mjällby möts redan i cupfinalen 14 maj på Nationalarenan i Solna innan Maif tar emot Bajen i slutet av oktober i allsvenskans 25:e omgång.