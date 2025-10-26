Mjällbys nya succé – poängrekordet säkrat

SM-guldet säkrades mot IFK Göteborg i måndag.

Nu har även poängrekordet säkrats av Mjällby AIF.

Detta efter dagens 2–1-seger hemma mot IFK Norrköping.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF blev klara svenska mästare i Göteborg i måndags då Blåvitt besegrades.

Efter den matchen var Mjällbys poängtotal uppe på 66 med tre matcher kvar på säsongen, alltså bara en poäng från tangerat poängrekord (67 poäng, Malmö FF 2010 och AIK 2018).

Detta poängrekord har man nu inte bara tangerat, utan man har även slagit det.

Mjällby AIF vände och vann hemma mot IFK Norrköping idag och är således redan uppe på 69 poäng för säsongen, detta med två omgångar kvar.

Poängrekordet är nu alltså Mjällbys, nästa fråga blir ifall de blir första lag någonsin att ta över 70 poäng.