Mjällbystjärnan stängs av resten av vårsäsongen

Viktor Gustafson stängs av resten av vårsäsongen.

Detta efter att Mjällbyspelaren dragit Nikola Vasic i håret i cupfinalen.

I cupfinalen mellan Mjällby AIF och Hammarby IF fick Viktor Gustafson ett direkt rött kort minuter från slutsignal. Mjällby-spelaren drog Bajens Nikola Vasic i håret.

– Jag fick en blackout, jag ville bara hetsa lite. Bollen var ju inte i spel så jag tycker det var lite löjligt att det blev rött, för jag fick ju ingen fördel av det. Men ja, jag fick riktig ångest av det för jag har ju sett i Premier League att det kan bli rött för det där, sa han efter matchen.

Nu stängs Gustafson av i två matcher, meddelar Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd, rapporterar Fotbollskanalen.

Avstängningen innebär att Gustafson missar de två sista matcherna i allsvenskan mot Elfsborg och IFK Göteborg.