Nicklas Bärkroth: ”Min fotbollskarriär är slut”

Nicklas Bärkroth har tackat för sig hos Örgryte IS.

Nu meddelar han själv att hans fotbollskarriär är över.

– Jag har levt och andats världens finaste sport i hela mitt liv, skriver han i ett inlägg på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Efter 16 år i andra- och tredjedivisionen har Örgryte IS tagit steget upp till allsvenskan – efter att ha besegrat IFK Norrköping i kvalet.

Med ett utgående avtal stod det tidigare under torsdagen klart att profilen Nicklas Bärkroth, 33, inte kommer att följa med laget upp till finrummet.

Nu meddelar han själv att fotbollskarriären är över – genom ett långt inlägg på Instagram.

”Min fotbollskarriär är slut”, inleder Bärkroth.

”Det är svårt att skriva de orden, det är något som i så många år känts så oerhört långt borta även om det såklart på senare tid ekat mer och mer i mitt huvud. Jag har levt och andats världens finaste sport i hela mitt liv”

”Jag har fått uppleva så himla mycket, fått leva min dröm, träffat fantastiska människor i och runt klubbarna, fått vänner för livet, spela för fulla läktare, bott i flera olika länder och städer, misslyckats, nått mina mål, varit ledsen, varit världens gladaste”

”Ni vet vad ni betyder för mig”

”Att leva med en idrott som jag gjort sedan min första match i Allsvenskan 2007 tar med en på en galen resa, jag är tacksam för allt. Alla medgångar & motgångar har format mig till den person jag är idag”

”Det finns så många jag vill tacka – tidigare klubbar (magiska allihop), lagkamrater, tränare, sportchefer, min agent, vänner och supportrar”.

”Men framför allt vill jag rikta ett stort tack till min familj: mamma, pappa, syrran och brorsan. Ni vet vad ni betyder för mig”.

Bärkroth avslutar:

”Från grusplanen i Balltorp till några av Sveriges största klubbar, utlandsäventyr, landskamper, tre (!) SM-Guld, fullsmockade Stockholms och Göteborgs derbyn, kvalsegern nu senast och allt däremellan”.

”Slutligen, att få avsluta med att vara med och ta upp ÖIS i allsvenskan igen efter en 16 år lång väntan känns magiskt”.

Sedan Bärkroth anslöt till Öis från Djurgårdens IF noterades han för spel i 83 matcher – där han gjorde elva mål och tre assist. Tidigare i sin karriär har han vunnit tre SM-guld och spelat för klubbar som IF Brommapojkarna, IFK Norrköping, IFK Göteborg, Lech Poznan och UD Leiria.





