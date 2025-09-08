Njie vänder hem till Gambia – på grund av visum

Östers IF har haft 18-årige Musa Njie på provspel.

Nu återvänder yttermittfältaren till Gambia – för en tid.

– Så fort det är möjligt kommer han att återvända till vår verksamhet, säger sportchef Ola Larsson i ett uttalande.

Det var i augusti som Östers IF meddelade att man tagit in 18-årige Musa Njie på provspel.

Under måndagen meddelar den allsvenska nykomlingen att yttermittfältaren vänder hem till Gambia – då hans visum löpt ut.

Däremot kommer han sannolikt inte att bli kvar där under allt för lång tid.

– Vi har en fortsatt tät dialog med Musa och hans representanter och så fort det är möjligt kommer han att återvända till vår verksamhet nu under hösten. Han är en väldigt spännande spelare och det ska bli intressant att fortsätta följa honom, säger Östers sportchef, Ola Larsson, i ett uttalande.

Östers IF befinner sig just nu på kvalplats i allsvenskan.

