”Swishkampanj? Så mycket pengar har vi inte”

Mjällby är en Blåvittseger eller ett kryss ifrån att kunna fira SM-guld redan i morgon.

Nu hoppas Elliot Stroud på hjälp från vännerna Max Fenger och Imam Jagne.

Men någon swishkampanj för extra motivation för IFK-spelarna mot Hammarby är det inte tal om.

– Nej, så mycket pengar har vi inte, säger Stroud till FotbollDirekt.

Elfsborg visade sig bli en munsbit för Mjällby under lördagen. Den möjliga guldfrossan som visades upp hemma mot Öster för två omgångar sedan var som bortblåst och efter 1-0 med en man mindre borta mot BP senast körde nu Maif över boråsarna med 2-0 i underkant på Strandvallen.

– Det var lite krampaktigt mot Öster, vi ska inte ändra vårt spel när vi leder utan bara fortsätta köra. Det blev så mot BP när vi fick en man utvisad, då steppade alla upp och nu mot Elfsborg blev det som en transportsträcka efter 2-0-målet, säger Stroud om sitt Maif som satte tvåan innan timmen var spelad.

Nu räcker det att IFK Göteborg tar poäng hemma mot Hammarby under söndagen för att Mjällby ska bli mästare i kavaj – och det med fyra omgångar kvar att spela.

– Vi hoppas få en liten hjälpande hand, men det är inget som vi räknar med. Det hade varit superroligt att avgöra själva, men nu väntar ju landslagsuppehåll så det hade varit roligt att få fira redan nu också, säger Stroud som likt Axel Norén och Herman Johansson finns med i Jon Dahl Tomassons bruttotrupp.

– Jag har aldrig varit närmare att komma med i landslaget än vad jag är nu, det skulle jag säga och det är så klart superroligt. Att det ens snackas om det… det vill jag tacka mina lagkamrater för som är en starkt bidragande faktor till både min och lagets fina säsong. Klart det är smickrande.

Stroud har spelat med både Max Fenger och Imam Jagne i Mjällby – en duo som nu huserar i IFK Göteborg. Blåvitt har själva en Europaplats att spela om mot Hammarby och en swishkampanj för att få de blåvita spelarna än mer motiverade behövs därmed inte från Maif-spelarna.

Och det hade ändå inte varit tal om något sådant, menar Stroud.

– Swishkampanj? Så mycket pengar har vi inte i Mjällby, vi får vara rädda om de pengarna som vi har. Det är väl om Hasse (Larsson, sportchef) kliver in och hjälper till, säger Stroud och skrattar.