Norrköping bekräftar: Plockar in provspelare

IFK Norrköping plockar in Cissé Mbaye på provspel.

Detta bekräftar klubben via sociala medier.

”IFK Norrköping har bjudit in Cissé Mbaye för att träna under de kommande veckorna”, skriver klubben.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram

Nyligen kom uppgifter om att IFK Norrköping var på väg att plocka in Cissé Mbaye på provspel.

Detta bekräftas nu av klubben.

”IFK Norrköping har bjudit in Cissé Mbaye, född 2007 i Gambia, för att träna under de kommande veckorna”, skriver Peking via sin Instagram.

Mbaye har nyligen även visat upp sig för Mjällby AIF.