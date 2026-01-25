Nya listan: Så mycket är allsvenska trupperna värda

Malmö FF och Hammarby krossar listan.

Här är alla allsvenska klubbars truppvärden.

Det är sajten Transfermarkt.com som kommer med den fullständiga listan över de allsvenska klubbarnas marknadsvärden. Sajten beräknar spelares marknadsvärde, alltså summan en spelare värderas till på transfermarknaden, utifrån bland annat ålder, prestationer i klubb- och landslaget och intresse på marknaden.

Enligt de uppdaterade siffrorna är det, föga förvånande, Malmö FF som toppar listan över högst värderad trupp. MFF värderas enligt Transfermarkt till drygt 409 miljoner kronor (38,6 miljoner euro), vilket är mer än 60 miljoner kronor mer än tvåan Hammarby (344,6 miljoner kronor). Från ”Bajen” på andraplatsen skiljer det nästan 100 miljoner kronor till AIK på tredjeplatsen.

Den regerande mästaren Mjällby AIF värderas till drygt 195 miljoner kronor, vilket tar SM-guldvinnaren till en blygsam femteplats på listan. Fjolårets andra succélag, den allsvenska trean Gais, kvalar däremot bara in på en elfteplats på listan, med ett truppvärde på drygt 117 miljoner kronor, strax bakom Brommapojkarna.

Så värderas alla allsvenska lag

Klubb Truppstorlek Truppvärde 1 Malmö FF 35 409,2 mnkr 2 Hammarby IF 31 344,6 mnkr 3 AIK 34 248,4 mnkr 4 IFK Göteborg 25 200,7 mnkr 5 Mjällby AIF 35 195,4 mnkr 6 IF Elfsborg 27 189,5 mnkr 7 Djurgårdens IF 21 187,6 mnkr 8 IK Sirius 25 181,6 mnkr 9 BK Häcken 30 170,6 mnkr 10 IF Brommapojkarna 31 121,1 mnkr 11 Gais 27 117,4 mnkr 12 Västerås SK 22 79,1 mnkr 13 Halmstads BK 28 73,1 mnkr 14 Degerfors IF 23 71,4 mnkr 15 Kalmar FF 23 69,4 mnkr 16 Örgryte IS 20 53,3 mnkr Källa: Transfermarkt.com.

Högst värderade spelarna

I Malmö FF är det Hugo Bolin, 22, som toppar listan över högst värderade spelare. Med ett marknadsvärde på hela 63,5 miljoner kronor har den offensiva nyckelspelaren ett högre värde än hela Örgrytes trupp (53,3 miljoner), enligt Transfermarkt. Bolin värderas dessutom till allsvenskans mest värdefulla spelare.

Hammarbys Markus Karlsson skuggar Bolin som allsvenskans näst mest värdefulla spelare och är den Hammarby-spelaren med högst marknadsvärde enligt sajten.

