Foto: Bildbyrån

Nya listan: Så mycket är allsvenska trupperna värda

Fredrik de Ron
Webbredaktör
Malmö FF och Hammarby krossar listan.
Här är alla allsvenska klubbars truppvärden.

Foto: Bildbyrån

Det är sajten Transfermarkt.com som kommer med den fullständiga listan över de allsvenska klubbarnas marknadsvärden. Sajten beräknar spelares marknadsvärde, alltså summan en spelare värderas till på transfermarknaden, utifrån bland annat ålder, prestationer i klubb- och landslaget och intresse på marknaden.

Enligt de uppdaterade siffrorna är det, föga förvånande, Malmö FF som toppar listan över högst värderad trupp. MFF värderas enligt Transfermarkt till drygt 409 miljoner kronor (38,6 miljoner euro), vilket är mer än 60 miljoner kronor mer än tvåan Hammarby (344,6 miljoner kronor). Från ”Bajen” på andraplatsen skiljer det nästan 100 miljoner kronor till AIK på tredjeplatsen.

Den regerande mästaren Mjällby AIF värderas till drygt 195 miljoner kronor, vilket tar SM-guldvinnaren till en blygsam femteplats på listan. Fjolårets andra succélag, den allsvenska trean Gais, kvalar däremot bara in på en elfteplats på listan, med ett truppvärde på drygt 117 miljoner kronor, strax bakom Brommapojkarna.

Så värderas alla allsvenska lag

KlubbTruppstorlekTruppvärde
1Malmö FF35409,2 mnkr
2Hammarby IF31344,6 mnkr
3AIK34248,4 mnkr
4IFK Göteborg25200,7 mnkr
5Mjällby AIF35195,4 mnkr
6IF Elfsborg27189,5 mnkr
7Djurgårdens IF21187,6 mnkr
8IK Sirius25181,6 mnkr
9BK Häcken30170,6 mnkr
10IF Brommapojkarna31121,1 mnkr
11Gais27117,4 mnkr
12Västerås SK2279,1 mnkr
13Halmstads BK2873,1 mnkr
14Degerfors IF2371,4 mnkr
15Kalmar FF2369,4 mnkr
16Örgryte IS2053,3 mnkr
Källa: Transfermarkt.com.

Högst värderade spelarna

I Malmö FF är det Hugo Bolin, 22, som toppar listan över högst värderade spelare. Med ett marknadsvärde på hela 63,5 miljoner kronor har den offensiva nyckelspelaren ett högre värde än hela Örgrytes trupp (53,3 miljoner), enligt Transfermarkt. Bolin värderas dessutom till allsvenskans mest värdefulla spelare.

250809 Malmö FFs Hugo Bolin hyllas för 100 matcher inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Mjällby den 9 augusti 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Hammarbys Markus Karlsson skuggar Bolin som allsvenskans näst mest värdefulla spelare och är den Hammarby-spelaren med högst marknadsvärde enligt sajten.

✔️ Läs mer om de dyraste spelarna i allsvenskan här!

Dyraste spelarna – lag för lag

KlubbMest värdefulla spelareMarknadsvärde
Malmö FFHugo Bolin63,5 mnkr
Hammarby IFMarkus Karlsson47,6 mnkr
AIKBersant Celina21,1 mnkr
IFK GöteborgTobias Heintz23,2 mnkr
Mjällby AIFElliot Stroud31,7 mnkr
IF ElfsborgJalal Abdullai21,1 mnkr
Djurgårdens IFMatias Siltanen37,0 mnkr
IK SiriusLeo Walta37,0 mnkr
BK HäckenPontus Dahbo26,4 mnkr
IF BrommapojkarnaVictor Lind19,0 mnkr
GaisIbrahim Diabate15,8 mnkr
Västerås SKMax Larsson10,5 mnkr
Halmstads BKBleon Kurtulus10,5 mnkr
Degerfors IFJuhani Pikkarainen6,3 mnkr
Kalmar FFCarl Gustafsson10,5 mnkr
Örgryte ISNoah Christoffersson8,4 mnkr
Källa: Transfermarkt.com.

