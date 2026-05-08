Officiellt: Fagerjord förlänger med Gais

Joackim Fagerjord stannar i Gais.

Kuggen har förlängt och skrivit på ett femårskontrakt.

Tidigare idag kom uppgifter om att Fagerjord skulle förlänga sitt avtal med Gais.

Nu kommer beskedet att så blir fallet.

Joackim Fagerjord skriver på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2031, det vill säga ett femårskontrakt.

– Det känns bra att ha förlängt mitt kontrakt här. Jag trivs väldigt bra i klubben och har gjort det i många år. Vi har ett europaspel som kommer här i sommar också och det känns som att vi har något på gång i klubben, så det kändes självklart att vara med på resan framöver här, säger Fagerjord i ett uttalande.

Magnus Sköldmark kommentarer:

– Det känns väldigt bra att vi kommit överens om en långsiktig förlängning med Joackim. Han är en av våra absolut viktigaste spelare och har under alla år visat vilken hög nivå han håller, och den senaste tiden i ännu högre grad både på och utanför planen.