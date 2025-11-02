Officiellt: Freddy Winsth avslutar karriären

IFK Värnamo bekräftar ett avsked.

Trotjänaren Freddy Winsth avslutar karriären.

Freddy Winsth. Foto: Bildbyrån

Freddy Winsth debuterade för IFK Värnamos A-lag 2008 och skrev proffskontrakt ett år senare.

Nu står det klart att 35-åringen avslutar karriären. Hans sista hemmamatch blir mot Mjällby på måndag.

IFK Värnamos sportchef Jörgen Petersson förklarade tidigare för FotbollDirekt att Winsth med största sannolikhet lägger skorna på hyllan efter säsongen.

– Freddy Winsth har ett utgående avtal. Där räknar vi mer med att Freddy troligtvis avslutar ett kapitel som spelare. Det tror jag, sa han till FotbollDirekt.

På IFK Värnamos Instagram-konto berättar han om sitt avsked.

– 2008 tog jag på mig den vita tröjan för första gången och gjorde min debut. Efter det har det blivit 18 säsonger, 400 matcher, allsvenskan och superettan. Jag trodde aldrig att jag skulle få spela elitfotboll överhuvudtaget igen när vi trillade ur superettan. Nu sitter jag här i dag och har fått göra fyra allsvenska säsonger med IFK Värnamo. Det är helt otroligt, säger han och fortsätter:

– Det har blivit dags för mig att lägga skorna på hyllan. Jag ser fram emot den yngre generationen som ska ta över taktpinnen efter mig och driva den här föreningen framåt. Jag kommer garanterat stå på vallen 2026 och följa det här. Jag är helt övertygad om att det är en ljus framtid.

Det blev över 400 för IFK Värnamo som är den enda klubben han har representerat.

