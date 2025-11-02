Larsson hyllas i sista hemmamatchen: ”Otroligt stolt”

BORÅS. Johan Larsson, 35, gör sin sista hemmamatch.

Då kommer den bänkade lagkaptenen hyllas av Elfsborg-supportrarna.

– Att folk orkar bry sig om lilla mig, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

IF Elfsborg har dalat i tabellen efter succévåren. Det gulsvarta gänget har bara vunnit en match i allsvenskan på de senaste tio försöken, och med två matcher kvar att spela ligger Boråsklubben på en åttondeplats i tabellen.

Nu finns det inte mycket kvar att spela för i Elfsborgsled. Rent matematiskt går det både att klättra och sjunka någon position i tabellen, men en mittenplacering är i stort sett garanterad på Borås arena. Men för en spelare finns det desto mer kvar att spela om.

– Det finns inte så mycket mer att säga än att det är oacceptabelt, inte okej och inte Elfsborg värdigt att prestera på men nivå vi har gjort under flertalet matcher. Vi ska få en bra avslutning med två riktigt tuffa matcher och försöka gå med hedern lite i behåll inför 2026, säger Johan Larsson.

Den 35-åriga ytterbacken gör nämligen sina två sista matcher i karriären denna höst. Inför årets säsong meddelade Larsson att detta blir hans sista år som fotbollsspelare, och den 359 Elfsborgsmatcher långa karriären är till sist på väg att nu sitt slut.

Johan Larsson. Foto: Bildbyrån

”En av våra största i modern tid”

Söndagens match mot AIK blir kaptenens allra sista på Borås arena, och hemmapubliken kommer att hylla Johan Larsson rejält efter hans många år i klubben.

– Jag försöker att skjuta bort det ganska mycket, om jag ska vara helt ärlig, och inte tänka så mycket på det. Jag förstår att det kommer att bli speciellt. Jag vill väl inte vara för mycket i centrum men jag inser att det kommer bli en del spektakel här. Det är jag otroligt stolt över, att folk orkar bry sig om lilla mig eller vad man ska säga, säger han, men tillägger sedan:

– För mig är det på något sätt viktigt ända in i slutet att vi vinner fotbollsmatcher – det är det jag vill vara med och bidra till.

Efter matchen mot AIK kommer det att anordnas en avtackning av Johan Larsson på Borås arenas innerplan.

”Efter matchen tackar vi tillsammans av en av våra största i modern tid, som efter säsongen lägger skorna på hyllan”, skriver Elfsborg.

Den 2 november är det dags för oss att ta farväl av en av IF Elfsborgs största genom tiderna. Johan Larsson tackar för sig och lägger skorna på hyllan 💛



Efter matchen mot AIK hyllar vi tillsammans vår kapten.



🔗 Köp biljetter på https://t.co/dK5ypS2wB3#elfsborg pic.twitter.com/3NBWcBs4S9 — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) October 3, 2025

Vad det är som är planerat har dock huvudpersonen ingen aning om.

– Jag har ingen koll alls. Som sagt var försöker jag skjuta det åt sidan och bara fokusera på att vinna matchen, säger han.

Johan Larsson har totalt sett gjort 359 matcher för Elfsborg över två sejourer i klubben, varav 288 i allsvenskan. Han är den nuvarande aktiva spelaren som har gjort fjärde flest matcher i allsvenskan efter Christoffer Nyman, Simon Thern och Oscar Jansson.

Matchen mellan Elfsborg och AIK startar klockan 14:00 på Borås arena på söndag.