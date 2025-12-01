Öis pausar försäljning – efter jättetryck: ”Aldrig upplevt något liknande”

Örgryte är klart för allsvenskan och firade i special-tröjor.

Nu tvingas klubben pausa försäljningen av tröjorna.

”Vi har aldrig tidigare upplevt någon liknande efterfrågan”, skriver Öis.

Foto: Bildbyrån

Örgryte är tillbaka i allsvenskan efter en 16 år lång ökenvandring. Den klassiska klubben besegrade IFK Norrköping i ödeskvalet och under lördagskvällen firades det vilt på Platinumcars arena (Norrköpings idrottspark).

Spelartruppen och ledare firade i specialdesignade tröjor med texten ”Allsvenskan 2026”. Sedan dess har Öis släppt upp tröjan till försäljning till supportrar, men nu tvingas försäljningen stoppas tillfälligt.

”Vi har aldrig tidigare upplevt någon liknande efterfrågan kring ett ÖIS-plagg som när t-shirten med trycket ”Allsvenskan 2026” släpptes. För att hinna hantera de hundratals beställningar som redan kommit in behöver vi nu ta en paus i försäljningen.”, skriver klubben i ett uttalande.

Senast Örgryte var i allsvenskan var 2009.

Foto: Bildbyrån