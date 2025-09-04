Östers IF har sparkat Martin Foyston.

Redan i eftermiddag väntas dock en ny tränare vara på plats.

– Vi kommer att presentera en ny tränare i eftermiddag, säger sportchef Ola Larsson till FotbollDirekt.

Östers IF slåss för sin överlevnad i allsvenskan och denna torsdagsförmiddag har Smålandsklubben tagit ett allvarligt beslut.

Huvudtränare Martin Foyston har sparkats och sportchef Ola Larsson förklarar för FotbollDirekt varför man har valt att ta det här beslutet.

– Det är självklart tråkigt när man behöver göra så här som förening, men jag tror att det här är det bästa för Öster och att de skapar de största möjligheterna för oss att hålla oss kvar i allsvenskan, säger han.

Innan landslagsuppehållet förlorade Östers IF med 4–0 borta mot Hammarby, efter den matchen sade Larsson till Fotbollskanalen att man hade fullt förtroende för Foyston.

Frågan då blir såklart vad som har ändrats sedan dess?

– Jag får frågan i mixade zonen efter matchen, vi har precis förlorat med 4–0 och mina tankar är då inte på sådant här. Dagen efter har vi ett möte inom klubben, där den här frågan lyfts, så det är först då som vi börjar diskutera den. Men när frågan ställdes så var det korrekt, förklarar han.

Nu har Foyston alltså sparkats, och jakten på en ersättare ser inte ut att bli speciellt långdragen. Larsson berättar att en ersättare kommer att presenteras redan i eftermiddag.

– Vi kommer att presentera en ny tränare i eftermiddag, säger han och fortsätter med att förklara var fokus ligger innan dess:

– Men nu på förmiddagen vill vi fokusera på att ta både spelare och ledare igenom det här traumat som det faktiskt blir när en grupp, ledare och spelare, tappar sin chef. Oavsett vad du har tyckt om den ledaren så träffar det sig som person. Gruppen ruckas, det blir nya personer som kliver fram och det är en spännande process, men samtidigt är det lite jobbigt, så jag vill att vi tar oss igenom det här innan vi börjar fokusera på framtiden, avslutar Larsson.

Enligt Sportbladets uppgifter är den förre Djurgården-tränaren, Robert Björknesjö, högaktuell att ersätta Foyston.