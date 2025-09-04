Martin Foystons tid i Östers IF har nått sitt slut.

Under torsdagsmorgonen står det klart att Växjöklubben väljer att entlediga tränaren.

Det har spekulerats en hel del kring Martin Foyston, 42, och hans framtid i Östers IF.

Efter förlusten mot Hammarby förra helgen valde till exempel Öster-spelaren Vladimir Rodic att inte svara på frågan om Foyston var rätt man för att leda Växjö-laget framgent.

– Jag vill inte svar på det min vän, sorry, sade han i söndags.

Under torsdagsförmiddagen rapporterade både Sporbladet och Fotbollskanalen att Martin Foyston riskerar att få sparken från Öster.

Kort senare offentliggjorde Öster att tränaren har fått lämna klubben.

”Östers IF har i dag beslutat att gå skilda vägar med huvudtränare Martin Foyston”.

”Den 42-åriga engelsmannen skrev inför säsongen 2024 på ett tvåårsavtal med Öster och ledde under sin första säsong klubben tillbaka till allsvenskan”

”Vi riktar ett varmt tack till Martin för hans insatser i Östers IF och önskar honom lycka till framöver”, skriver klubben i ett kort pressmeddelande på sin hemsida.