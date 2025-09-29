STOCKHOLM. Jacob Rinne är inte tillfreds med situationen i Djurgården där han och Filip Manojlovic turas om att stå.

Men faktum är att han var med om samma sak i Örebro SK, även om målvakten själv inte minns det så.

– Om Axén säger att det var så så var det så. Jag kanske har förträngt det, säger Rinne till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i Fotbollsmorgon förra veckan som Alexander Axén pratade om Djurgårdens lyxproblem på målvaktsposten där Jani Honkavaara fortsätter att växla mellan Jacob Rinne och Filip Manojlovic.

Axén nämnde tiden i Örebro SK där han som tränare hade samma dilemma med Rinne och Oscar Jansson, där han också valde att målvakterna skulle få tampas om det och där den med bäst form stod – vilket innebar många målvaktsbyten. Axén berättade i programmet att vare sig Rinne eller Jansson gillade den sitsen – och där de ville att Axén skulle välja en klar etta. Det ville inte Axén göra.

Rinne själv menar att den här sitsen i Djurgården är första gången som han upplever den här typen av rotation. När FD tar upp tiden i Örebro SK där han och Oscar Jansson också växlade slår Dif-keepern ifrån sig.

– Vi slog ut varandra där. Han blev skadad, jag fick spela. Efter en dålig period ville Axén ha en förändring, och vi bytte målvakt igen. Axén menade att det inte var målvakternas fel – och efter nästa tunga period bytte vi på nytt. Det var lite mer kontinuerligt, inte så mycket fram och tillbaka. När laget presterade sämre ville Axén ha en förändring, en hockeyeffekt.

Men Axén sa nyligen i Fotbollsmorgon att du och Jansson ville att han skulle utse en tydlig etta, men att han envisades med att välja den med bäst form för dagen?

– Det får stå för Axén, säger Rinne och fortsätter:

– Det kanske var så, det kanske bara är jag som förträngt det eller minns fel. Om han säger att det var så så var det säkert så.

”Klart man är besviken, det är skitirriterande”

Rinne som själv var nära en återkomst till Saudiarabien i slutet av sommarfönstret blott ett år efter sin drömflytt till favoritklubben Djurgården menar att situationen i Djurgården inte är optimal med rotationen på målvaktsposten.

– Klart man är besviken, det är skitirriterande. Det är mycket frustration. Jag tycker att jag bevisat när jag fått chansen att jag presterat. Jag hade önskat mer speltid, det är inget jag sticker under stolen med.

Relationen till konkurrenten Manojlovic är dock bra, menar Rinne.

– Vi har inget otalt med varandra. Vi gillar varandra som människor. Vi kan inte göra något annat än att pusha varandra, konstaterar Rinne.

LÄS OCKSÅ: Detaljen som kan stjälpa Rinne mot Sirius i kväll